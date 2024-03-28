Подоляк заявил о стагнации украинских войск на фронте

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время находятся в стагнации на передовой, признал в эфире Радио NV (New Voice) советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы находимся в стагнации, необходимо прорабатывать сценарии, что нам нужно делать с точки зрения войны как таковой, ресурсного обеспечения войны и информационной составляющей, чтобы усилить все-таки понимание у наших партнеров, что стагнация — это как раз удорожание войны», — сказал он, заявив, что назначение на пост секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины бывшего главы Службы внешней разведки страны Александра Ливиненко позволит усилить «аналитическую составляющую» в сложившихся на фронте условиях.

На уточняющий вопрос о том, что он имеет в виду под стагнацией, Подоляк ответил, что это, помимо прочего, недостаток ресурсов для «эффективных наступательных действий» украинской армии, в том числе на тактическом уровне, проведение ВСУ исключительно оборонительных операций на фронте и медленные поставки ресурсов Киеву со стороны стран-союзников.