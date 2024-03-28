Шрёдер считает, что его дружба с Путиным может помочь найти решение по Украине

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998–2005 годах) считает, что его дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным могли быть помочь в урегулировании конфликта на Украине.

«Мы разумно сотрудничали на протяжении многих лет. Возможно, это все еще может помочь найти решение на основе переговоров, другого пути я не вижу», — сказал он в интервью агентству DPA. Шрёдер полагает, что личные отношения бывают полезны для решения сложных политических проблем. «И поэтому я считаю совершенно неверным забывать все, что было позитивного между нами в политике в прошлом. Это не мой стиль, я этого и не делаю», — подчеркнул экс-канцлер.

Шрёдер считает, что в ситуации вокруг Украины необходима новая попытка посредничества на правительственном уровне и что было бы лучше, если бы ее предприняли Берлин и Париж. «Франция и Германия должны взять здесь на себя инициативу», — сказал он. По мнению бывшего канцлера, «очевидно же», что конфликт «не может завершиться полным поражением одной или другой стороны».