Шрёдер считает, что его дружба с Путиным может помочь найти решение по Украине
12:00 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998–2005 годах) считает, что его дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным могли быть помочь в урегулировании конфликта на Украине.
«Мы разумно сотрудничали на протяжении многих лет. Возможно, это все еще может помочь найти решение на основе переговоров, другого пути я не вижу», — сказал он в интервью агентству DPA. Шрёдер полагает, что личные отношения бывают полезны для решения сложных политических проблем. «И поэтому я считаю совершенно неверным забывать все, что было позитивного между нами в политике в прошлом. Это не мой стиль, я этого и не делаю», — подчеркнул экс-канцлер.
Шрёдер считает, что в ситуации вокруг Украины необходима новая попытка посредничества на правительственном уровне и что было бы лучше, если бы ее предприняли Берлин и Париж. «Франция и Германия должны взять здесь на себя инициативу», — сказал он. По мнению бывшего канцлера, «очевидно же», что конфликт «не может завершиться полным поражением одной или другой стороны».
НОВОСТИ
- 12:05 28.03.2024
- Польша планирует ввести военную подготовку для выпускников средней школы — Минобороны
- 11:32 28.03.2024
- Французы оценили свой страх перед возможностью терактов в стране на 7 из 10
- 11:20 28.03.2024
- Убытки иностранных компаний от ухода с рынка РФ превысили $107 млрд — Reuters
- 11:05 28.03.2024
- В Николаеве на юге Украины горел объект промышленной инфраструктуры
- 11:00 28.03.2024
- Армия Тайваня зафиксировала появление возле острова 20 воздушных аппаратов ВС Китая
- 10:32 28.03.2024
- Новым командующим Еврокорпусом назначен генерал Петр Блазеуш — Минобороны
- 10:20 28.03.2024
- Бухарест подтвердил, что россиянам будет впервые выдаваться «шенген» с 31 марта
- 10:07 28.03.2024
- Собянин назвал важнейшие проекты социальной поддержки москвичей
- 10:05 28.03.2024
- Путин указал на расхождение абсолютных и относительных расходов РФ и США на оборону
- 10:00 28.03.2024
- Индия и Китай согласны поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать