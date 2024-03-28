Армения не признает правительство Нагорного Карабаха в изгнании — Пашинян
12:20 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления о том, что в Армении действует «правительство в изгнании» непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), являются угрозой для национальной безопасности, официальный Ереван не признаёт такую структуру. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Бывший президент НКР Самвел Шахраманян 28 сентября 2023 года после начала военных действий со стороны Азербайджана подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Тем не менее сегодня в интервью французской газете Le Figaro он заявил, что правительство НКР в изгнании существует и находится в Ереване.
«Не могу не отметить, что некоторые круги, насильственно переселенные из Нагорного Карабаха, вольно или невольно предпринимают действия и шаги, создающие угрозу национальной безопасности Республики Армения, объявляют какие-то правительства в изгнании. Я хочу очень четко заявить, что в Республике Армения есть правительство, и это правительство заседает в этом зале. Этот посыл очень ясен: в случае необходимости следует предпринять соответствующие шаги, чтобы иностранные силы не использовали определенные круги для создания угроз национальной безопасности Армении. Хочу четко заявить, что в Республике Армения не может существовать никакого другого правительства, кроме правительства Республики Армения. Если кто-либо в Армении идентифицирует себя как правительство, это вопрос национальной безопасности. Это не простое заявление, это четкое послание, и это послание должно быть выражено в реальной жизни», — заявил он.
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