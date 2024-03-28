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НОВОСТИ

США не передали РФ все данные о подготовке теракта, чтобы не выдать свои источники — NYT

13:00 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские чиновники не поделились с российскими коллегами всеми данными о планируемом теракте в подмосковном «Крокус сити холле» из опасений, что в Москве могут раскрыть информантов американских спецслужб и методы их разведки. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили американским чиновникам делиться информацией о террористическом заговоре «сверх необходимого из опасений, что российские власти могут узнать об источниках или методах их разведки».

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