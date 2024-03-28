Макрон является наиболее радикальным сторонником эскалации на Украине — Песков
14:00 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон занимает наиболее радикальные позиции в европейском истеблишменте по необходимости отправки войск на Украину, в Кремле отслеживают эту риторику. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Мы видим разные точки зрения с разными нюансами в европейском политическом истеблишменте, — сказал он. — При этом мы видим, что, действительно, в данном случае наиболее, наверное, радикальные позиции занимает президент Макрон, который является инициатором дискуссии о необходимости направления иностранных воинских контингентов на Украину. Мы внимательно отслеживаем всю эту риторику».
НОВОСТИ
- 15:12 28.03.2024
- Половина импорта мяса в РФ приходится на Белоруссию
- 15:01 28.03.2024
- Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту "Шереметьево"
- 15:00 28.03.2024
- МО КНР заявило, что вмешательство США создает нестабильность в Южно-Китайском море
- 14:32 28.03.2024
- Напавшие на «Крокус сити холл» находились в состоянии наркотического опьянения
- 14:12 28.03.2024
- Шойгу вручил «Золотую Звезду» Мордвичеву, командовавшему освобождением Авдеевки
- 13:32 28.03.2024
- В ДНР сообщили о больших потерях ВСУ из-за попыток сдержать натиск сил РФ под Авдеевкой
- 13:20 28.03.2024
- Китай разработал зенитную ракету с дальностью полета свыше 2 тыс. км — СМИ
- 13:10 28.03.2024
- Сбер повысил ставки по вкладам для пенсионеров
- 13:05 28.03.2024
- Боррель представит план по поставкам вооружений для Украины к апрелю — Politico
- 13:00 28.03.2024
- США не передали РФ все данные о подготовке теракта, чтобы не выдать свои источники — NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать