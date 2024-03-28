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НОВОСТИ

Макрон является наиболее радикальным сторонником эскалации на Украине — Песков

14:00 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон занимает наиболее радикальные позиции в европейском истеблишменте по необходимости отправки войск на Украину, в Кремле отслеживают эту риторику. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы видим разные точки зрения с разными нюансами в европейском политическом истеблишменте, — сказал он. — При этом мы видим, что, действительно, в данном случае наиболее, наверное, радикальные позиции занимает президент Макрон, который является инициатором дискуссии о необходимости направления иностранных воинских контингентов на Украину. Мы внимательно отслеживаем всю эту риторику».

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