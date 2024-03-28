Половина импорта мяса в РФ приходится на Белоруссию
15:12 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия занимает 50% в общем объеме импорта мяса всех видов в Россию. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на заседании итоговой коллегии ведомства.
«Мы в 2023 году и в предыдущие годы должны были менять свою психологию. Мы до этого всегда думали, что главное — контроль за импортом, а теперь все изменилось и изменился наш подход. „На импорт в мясе всех видов практически 50% [приходится] на Белоруссию — Союзное государство“, — сказал он.
В презентации, представленной руководителем ведомства, указывается, что экспорт мяса всех видов из России в 2023 году составил 649 тыс. тонн, импорт — 586 тыс. тонн. В том числе экспорт говядины в 2023 году составил 31 тыс. тонн, импорт — 201 тыс. тонн, экспорт свинины — 158 тыс. тонн, импорт — 1,4 тыс. тонн, экспорт мяса и субпродуктов птицы — 309 тыс. тонн, импорт — 232 тыс. тонн.
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