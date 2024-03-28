В Сбере изучили расходы клиентов на благотворительность

16:35

Вышло в свет новое исследование «Профессиональная благотворительность в России» с анализом состояния сферы благотворительности в 2023 году. Исследование подготовлено консалтинговой компанией Frank RG и Sber Private Banking, подразделением Сбера, обслуживающим частных клиентов с активами от 100 млн руб. Были проинтервьюированы специалисты 16 некоммерческих организаций (НКО), проведены бенчмарк-исследования с участием 33 НКО, опрошены 1299 респондентов разного уровня дохода, в том числе состоятельные клиенты банков, проанализированы данные о тратах на благотворительность клиентов Сбербанка и Газпромбанка.

Исследование показало, что большая часть филантропов предпочитают помогать нуждающимся напрямую, адресно. Так, в частности, ответили 60% опрошенных. Еще 53% признались, что переводят средства фонду или приюту, 28% участвовали в благотворительных акциях или мероприятиях.

Желание решить конкретную проблему – главный стимул, который побуждает и состоятельных филантропов, и обычных граждан становиться донорами (более 50% опрошенных). Кроме того, важный фактор – общественное мнение: 21% респондентов стали филантропами, так как это социально одобряемое поведение (у состоятельных доноров этот процент достигает 25%) и еще 16% – потому что «это принято» (у состоятельных – 17%). Среди владельцев солидного капитала также был популярен ответ «вдохновить себя и окружающих».

Размер пожертвований в 2023 году увеличили 56% опрошенных филантропов, среди состоятельных клиентов банков их доля составила 71%. Подавляющее большинство опрошенных подходят к вопросу благотворительности системно – 45% респондентов сообщили, что совершают пожертвования не менее 3 раз в месяц, еще 30% – один раз в месяц.

Наиболее популярным направлением пожертвований стала помощь социально уязвимым группам населения. Доля НКО, оказывающих помощь этой категории нуждающихся, составляет 59%. Состоятельные филантропы направляют на эти цели 59% пожертвований. Треть пожертвований в этой категории – помощь детям, преимущественно оплата лечения и иной медицинской помощи. Еще один тренд – ощутимый рост пожертвований на восстановление территорий после чрезвычайных ситуаций: с 8,2 до 21,2%, у состоятельных граждан – с 15 до 23%.

«Исследование позволяет нам лучше понять динамику изменений в поведении российских филантропов и адаптировать наши стратегии работы в сфере благотворительности. Важно осознать, что в 2023 году многие доноры не только увеличивали размер своих пожертвований, но и стремились оказывать помощь напрямую, акцентируя внимание на решении конкретных проблем. Это позволяет нам глубже понимать и отвечать на потребности общества, неуклонно двигаясь вперед в области системной благотворительности», – отметила руководитель направления «Наследование и благотворительность» Sber Private Banking Юлия Ульянова.

Опрошенные НКО отметили вынужденный рост расходов на оплату труда: в среднем в 2023 году фонд оплаты труда составлял 48% всех расходов НКО. Среди источников финансирования 55% составляли пожертвования физлиц и 30% юрлиц. Самым популярным способом совершения пожертвований по-прежнему остаются переводы со счетов на счета по реквизитам на благотворительность. Среди клиентов банков с капиталом до 1 млн руб. среднегодовой размер таких переводов составляет 29 тыс. руб., в сегментах более состоятельных клиентов с капиталом от 10 млн руб. средний объем переводов может составлять 600 тыс. руб. и более.

Кроме того, набирают все большую популярность такие способы пожертвований, как переводы по MCC-коду, а также перечисление доли от кешбэка/бонусов. Соотношение между этими двумя типами транзакций от сегмента к сегменту в среднем составляет 3:1 в пользу переводов с карт как более привычного способа. Например, у состоятельного клиента банка за счет округлений и кешбэка может поступать в фонды 6-28 тыс. руб. в год, у массового клиента – от 0,6 до 3 тыс. руб.

Исследование показало, что работающие в сфере благотворительности НКО быстро адаптировались к изменившимся реалиям – от общей неопределенности до ухода части доноров-иностранцев. Среди решений, которые помогли фондам пройти через турбулентный период – подключение Pay-сервисов от банков для массовых пожертвований. Кроме того, фонды стремятся добиться диверсификации источников поступления средств, снижения зависимости от якорного донора, формирование долгосрочной стратегии, говорится в исследовании.