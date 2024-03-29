Песков ответил на вопрос о возможной поездке Путина на саммит G20 в Бразилию
23:10 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос о визите президента РФ Владимира Путина в Бразилию на саммит G20 пока не рассматривался, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возможное приглашение Путина на саммит G20 в этом году следует обсудить с другими участниками Группы двадцати.
«Эти вопросы пока не рассматривались», — ответил представитель Кремля на вопрос, считают ли в Кремле правомерной такую позицию Макрона и есть ли сейчас в принципе понимание, намерен ли Путин поехать на саммит в Бразилию в ноябре.
НОВОСТИ
- 19:05 28.03.2024
- Путин распорядился приступить к реализации обновленного нацпроекта по туризму уже в 2025 году
- 18:20 28.03.2024
- Необходимость ограничения работы Telegram в РФ отсутствует – Роскомнадзор
- 17:50 28.03.2024
- Волонтеры «Роснефти» устроили воспитанникам детского центра «Марфа» экскурсию в «Кидзанию»
- 17:40 28.03.2024
- Король народа маори призвал признать китов личностями и наделить их человеческими правами
- 17:12 28.03.2024
- На границе с Польшей заблокировано 370 украинских грузовиков
- 17:00 28.03.2024
- Силы РФ нанесли удар по ж/д составу с боеприпасами для ВСУ в городе Запорожье — Рогов
- 16:35 28.03.2024
- В Сбере изучили расходы клиентов на благотворительность
- 16:32 28.03.2024
- Обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» Аминчон Исломов обжаловал свой арест
- 16:12 28.03.2024
- Конгресс США одобрил продажу Польше крылатых ракет — польское Минобороны
- 16:00 28.03.2024
- ВСУ потеряли еще один танк Abrams на авдеевском направлении
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать