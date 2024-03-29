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НОВОСТИ

Песков ответил на вопрос о возможной поездке Путина на саммит G20 в Бразилию

23:10 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о визите президента РФ Владимира Путина в Бразилию на саммит G20 пока не рассматривался, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возможное приглашение Путина на саммит G20 в этом году следует обсудить с другими участниками Группы двадцати.

«Эти вопросы пока не рассматривались», — ответил представитель Кремля на вопрос, считают ли в Кремле правомерной такую позицию Макрона и есть ли сейчас в принципе понимание, намерен ли Путин поехать на саммит в Бразилию в ноябре.

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