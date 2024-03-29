Общий объем помощи США Украине превысил $113 млрд

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общий объем средств, выделенных США на помощь Украине, составил не менее $113 млрд. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг.

Согласно документу, направленному в ответ на запрос сенатора Джеймса Дэвида Вэнса (республиканец от штата Огайо), с начала СВО на Украине Конгресс США выделил $111 млрд дополнительного финансирования для обеспечения Киеву «жизненно необходимой помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи». Еще $2,4 млрд были перераспределены в пользу Украины из нецелевых фондов. По данным административно-бюджетного управления, помимо основных пакетов помощи, Госдепартамент и Агентство США по международному развитию (USAID) направили $145 млн и $189 млн в 2022 и 2023 финансовых годах соответственно на здравоохранение и финансирование работы посольств.

Телеканал указывает, что общая сумма расходов может оказаться гораздо больше, если учитывать стоимость замены оружия и боеприпасов.