В Таджикистане задержали девять человек из-за связей с терактом в «Крокусе» — Reuters

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана задержали девять человек, которые, предположительно, связаны с подозреваемыми по делу о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» и группировкой «Исламское государство в Хорасане» — ответвлением террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Таджикистана.

По их информации, все девять человек были задержаны 25 марта в городе Вахдат и доставлены в Душанбе.