Франция может выйти из-под военного командования НАТО в случае прихода правых к власти

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла сообщил о намерении вывести Францию из-под общего военного командования НАТО в случае прихода к власти, но только после завершения конфликта на Украине.

«Предложение, за которое мы всегда выступали, не касалось войны», — указал он в интервью газете Politico. Политик отметил, что его партия будет выступать за выход Франции из-под общего командования Североатлантического альянса на президентских выборах 2027 года только в том случае, если конфликт на Украине закончится. «Нельзя менять договоры в военное время», — добавил Барделла.

Ранее о намерении вывести Францию из-под военного командования НАТО сообщала кандидат «Национального объединения» на президентских выборах 2022 года Марин Ле Пен. Она подчеркивала, что хотела бы предложить странам альянса осуществить стратегическое сближение с Россией.