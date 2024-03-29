0
0
150
НОВОСТИ

Франция может выйти из-под военного командования НАТО в случае прихода правых к власти

16:00 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла сообщил о намерении вывести Францию из-под общего военного командования НАТО в случае прихода к власти, но только после завершения конфликта на Украине.

«Предложение, за которое мы всегда выступали, не касалось войны», — указал он в интервью газете Politico. Политик отметил, что его партия будет выступать за выход Франции из-под общего командования Североатлантического альянса на президентских выборах 2027 года только в том случае, если конфликт на Украине закончится. «Нельзя менять договоры в военное время», — добавил Барделла.

Ранее о намерении вывести Францию из-под военного командования НАТО сообщала кандидат «Национального объединения» на президентских выборах 2022 года Марин Ле Пен. Она подчеркивала, что хотела бы предложить странам альянса осуществить стратегическое сближение с Россией.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 29.03.2024
ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию комплекса С-300 ВСУ
0
22
17:00 29.03.2024
Отношения с ближайшими соседями являются для РФ наиболее важными, заявил Путин
0
56
16:57 29.03.2024
Собянин: Школьники из Москвы победили во всероссийской олимпиаде по физике
0
62
16:32 29.03.2024
Россия не угрожает НАТО, но на Украине должна быть буферная зона — Орбан
0
150
16:12 29.03.2024
Украина готовит резервы для нового наступления — Сырский
0
167
15:32 29.03.2024
В Таджикистане задержали девять человек из-за связей с терактом в «Крокусе» — Reuters
0
203
15:30 29.03.2024
Платформа для работы с исходным кодом GitVerse получила масштабное обновление
0
186
15:12 29.03.2024
Общий объем помощи США Украине превысил $113 млрд
0
206
15:00 29.03.2024
Россия не приемлет «правил», навязанных ей для переговоров по Украине — Песков
0
289
14:32 29.03.2024
Удар по силам Франции на Украине не является основанием для коллективного ответа — DPA
0
331

Возврат к списку