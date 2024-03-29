Россия не угрожает НАТО, но на Украине должна быть буферная зона — Орбан
16:32 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Странам НАТО не угрожает нападение со стороны России, но будет лучше, если между ними останется буферная зона на Украине. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии (с 2000 по 2007 годы) Вольфгангом Шюсселем, опубликованной в новом англоязычном европейском журнале European Voices и появившейся в изложении в венгерских СМИ.
«Нам не угрожает опасность нападения России на страну — участницу НАТО», — сказал Орбан. Говоря об Украине, он также отметил, что «Россия никогда не согласится на вступление этой страны в НАТО», потому что это будет означать приближение альянса к российским границам.
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