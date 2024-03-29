Собянин: Школьники из Москвы победили во всероссийской олимпиаде по физике

16:57

Победителями Всероссийской олимпиады по физике стали 10 московских школьников, еще 57 юных горожан заняли призовые места. По словам мэра Сергея Собянина, абсолютным победителем олимпиады стал ученик девятого класса Владислав Жиганов. Он смог набрать больше всего баллов в своей параллели, а также получил специальный приз жюри. «Всего в образовательном центре «Сириус» состязались 400 школьников из 64 регионов. Поздравляем ребят с заслуженными наградами! Интересных открытий в любимых дисциплинах и новых успехов», - написал глава города у себя в Telegram-канале.

Собянин также поблагодарил учителей, подготовивших учеников, за труд, а родителей - за воспитание талантливых детей.