0
0
101
НОВОСТИ

Приехать и жить в России должны иметь возможность только уважающие ее традиции — Путин

15:00 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Желающие приехать и жить в России должны иметь такую возможность, если уважают традиции страны, ее язык и культуру. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии МВД.

«Прежде всего нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность, все то, что является силой России, принцип, что приехать и жить, трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю», — подчеркнул президент. По его словам, этот принцип должен быть решающим.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 02.04.2024
ФСБ получила определенную информацию от США о теракте, но она была общего толка — Нарышкин
0
54
15:30 02.04.2024
Ввод Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортное обслуживание 800 тыс. москвичей
0
47
15:12 02.04.2024
Иран заставит Израиль пожалеть об ударе по консульству в Дамаске — Хаменеи
0
103
14:45 02.04.2024
Сбер запустил программу лояльности для предпринимателей СберБизнес Спасибо
0
126
14:32 02.04.2024
С начала года ВСУ потеряли более 80 тыс. военных, 14 тыс. единиц вооружения — Шойгу
0
171
14:12 02.04.2024
Один ребенок погиб, двое ранены в результате стрельбы в школе в Финляндии — полиция
0
202
14:00 02.04.2024
РФ озвучит позицию по исключению талибов из списка террористов после проработки — Песков
0
208
13:32 02.04.2024
Киев с союзниками планирует полеты БПЛА к объектам инфраструктуры в России — CNN
0
295
13:20 02.04.2024
Самовольное расширение США границ континентального шельфа незаконно — МИД КНР
0
259
13:05 02.04.2024
За март по объектам энергетики и ОПК Украины нанесено 190 групповых ударов, заявил Шойгу
0
247

Возврат к списку