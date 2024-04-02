Приехать и жить в России должны иметь возможность только уважающие ее традиции — Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Желающие приехать и жить в России должны иметь такую возможность, если уважают традиции страны, ее язык и культуру. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии МВД.

«Прежде всего нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность, все то, что является силой России, принцип, что приехать и жить, трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю», — подчеркнул президент. По его словам, этот принцип должен быть решающим.