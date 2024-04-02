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Глава МИД Франции утверждает, что атаки Киева на НПЗ в РФ являются «легитимной обороной»

17:40 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Франции Стефан Сежурне назвал «легитимной обороной» атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

«Что касается украинских атак на российские НПЗ, <…> то Украина осуществляет легитимную оборону», — утверждал он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Париже.

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