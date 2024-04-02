Киргизия официально сообщила об остановке работы с платежной системой «Мир»

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная система платежных карт (НСПК) получила официальное уведомление от платежной системы Киргизии о прекращении работы с платежной системой «Мир» с 3 апреля 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе НСПК.

«НСПК получила официальное уведомление от ЭЛКАРТ, платежной системы Кыргызской Республики, о прекращении работы с платежной системой „Мир“. С 3 апреля 2024 года с 9 утра (по московскому времени) операции по картам „Мир“, выпущенным любыми российскими банками, в инфраструктуре банков — участников ЭЛКАРТ осуществляться не будут», — сообщили в пресс-службе.