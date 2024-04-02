Сбер фиксирует кратное увеличение выдач устойчивых кредитов
18:39 02.04.2024
По итогам 2023 года Сбер зафиксировал кратный рост новых выдач устойчивых кредитов – их объем составил 1,26 трлн руб., что в 3,5 раза больше, чем в 2022 году. В конце 2023 года Сбер завершил трехлетний цикл своей первой ESG-стратегии, о результатах и планах банка по направлению устойчивого развития рассказала журналистам старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.
По результатам 2023 года совокупный объем портфеля ответственного финансирования в банке составил 2,89 трлн руб. Завьялова подчеркнула, что «динамика роста портфеля превзошла прогнозы банка», так как по сравнению с 2022 годом он увеличился более чем в 2 раза. Она также сообщила, что портфель ответственного кредитования по итогам 2024 года может составить 3,1 трлн руб., а на горизонте 2026 года – 3,4 трлн руб.
«За три года реализации ESG-стратегии Сбер фактически сформировал два новых направления работы с корпоративным бизнесом – это как ответственное финансирование, так и предоставление некредитных ESG-продуктов и услуг. Выручка от продажи таких некредитных ESG-решений бизнесу за 2023 год выросла почти в 3,5 раза и составила 1,6 млрд руб.», – отметила Татьяна Завьялова.
В 2023 году Сбер расширил линейку ESG-сервисов для разных сегментов бизнеса, на текущий момент она включает более 20 продуктов. Портфель ответственного финансирования Сбера включает зеленые, адаптационные, социальные и ESG-кредиты. К некредитным ESG-продуктам, например, относятся разработка политик и стратегий в области устойчивого развития, оценка ESG-рисков и зеленый факторинг, экострахование, а также предоставление сервисов корпоративного здоровья и др.
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