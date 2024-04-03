Только чуть больше 10% поляков готовы воевать в случае войны на территории Польши — опрос

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только 11,3% взрослых поляков и полек (19,9% среди мужчин) готовы взять в руки оружие, если на территории Польши начнутся военные действия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой SW Research по заказу еженедельника Wprost.

Еще 30% респондентов заявили о своей готовности помогать польской армии, оставаясь безоружными. 17,7% признались, что будут жить так же, как до войны, никак не вмешиваясь в ход военных действий. 20,2% заявили, что уедут за границу, а 20,7% респондентов сообщили, что не знают, что они сделали бы в случае начала военных действий.

Проведенный в марте опрос исследовательского центра United Surveys показал, что значительное большинство поляков возражает против участия польской армии в боевых действиях на Украине — такую позицию занимают 90,6% опрошенных.