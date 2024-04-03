Франция не будет обращаться к НАТО в случае удара по ее военным в зоне СВО — WSJ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция не намерена обращаться за помощью к союзникам по НАТО в случае удара России по военным, которых Париж может отправить в зону специальной военной операции. Такой позиции придерживается президент республики Эмманюэль Макрон, сообщила газета The Wall Street Journal.

По его мнению, «нет необходимости вовлекать НАТО или США, если Россия нанесет удар по французским войскам». «Например, Франция понесла потери в военных кампаниях в Африке, не обращаясь за помощью к союзникам», — приводит издание слова Макрона со ссылкой на источники.