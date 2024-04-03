Главы оборонных ведомств России и Франции провели телефонный разговор
19:30 03.04.2024
Глава оборонного ведомства Франции Себастьен Лекорню провел телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом говорится в заявлении, распространенном французским военным ведомством.
«В ходе разговора Лекорню решительно осудил теракт, произошедший в Подмосковье 22 марта, а также выразил солидарность с семьями погибших, — отмечается в сообщении. — Лекорню заявил о готовности Франции к сотрудничеству в борьбе с терроризмом и высказался за расширение двусторонних обменов в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе».
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