Главы оборонных ведомств России и Франции провели телефонный разговор

19:30

Глава оборонного ведомства Франции Себастьен Лекорню провел телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом говорится в заявлении, распространенном французским военным ведомством.

«В ходе разговора Лекорню решительно осудил теракт, произошедший в Подмосковье 22 марта, а также выразил солидарность с семьями погибших, — отмечается в сообщении. — Лекорню заявил о готовности Франции к сотрудничеству в борьбе с терроризмом и высказался за расширение двусторонних обменов в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе».