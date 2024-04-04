Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин убежден, что Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов, потому как в стране существует межконфессиональное единство. Такое мнение он высказал, выступая на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

«Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического», — сказал президент. Он подчеркнул, что Россия «и на внешней арене ведет себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов».