Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов — Путин
16:00 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин убежден, что Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов, потому как в стране существует межконфессиональное единство. Такое мнение он высказал, выступая на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
«Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического», — сказал президент. Он подчеркнул, что Россия «и на внешней арене ведет себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов».
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