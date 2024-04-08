Нефтегазовые доходы бюджета РФ в I квартале выросли на 79,1% — Минфин

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный бюджет РФ в первом квартале 2024 года получил 2,9 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 79,1% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах на сайте Минфина.

«Нефтегазовые доходы составили 2 928 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+79,1% г/г), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть, а также единовременного поступления в феврале доплаты по НДПИ на нефть за IV квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье», — говорится в сообщении.