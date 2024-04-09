Шесть человек погибли в ДТП в Рязанской области

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Камаз» и Mazda столкнулись во вторник утром в Рязанской области, погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«По предварительным данным, 9 апреля около 05:30 мск в Шиловском районе на 275-м км автодороги М-5 „Урал“ произошло столкновение грузового автомобиля „Камаз“ и легкового автомобиля Mazda. В результате ДТП шесть человек (водитель и пять пассажиров легкового автомобиля) погибли на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, личности погибших устанавливаются, предварительно, несовершеннолетних среди них нет. Водителю грузового автомобиля оказана медицинская помощь.