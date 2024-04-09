Из Харькова тайно эвакуируют предприятия ВПК - Марочко

10:32 Источник: Российская газета

Предприятия ВПК негласно эвакуируют оборудование из Харькова, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его данным, небольшие предприятия, занимающихся ремонтом техники, изготовлением дронов и пошивом военной одежды, по ночам вывозят оборудование и комплектующие из города.

Эвакуация больших заводов пока не проводится, но на их территории замечено множество гражданских грузовиков, сообщил он. "Российская газета"