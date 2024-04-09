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Странам G7 потребуется более $10 трлн в течение 10 лет на перевооружение — Bloomberg

11:20 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Странам Группы семи (G7) потребуется более $10 трлн в течение следующих десяти лет, чтобы реализовать текущие планы по перевооружению. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

По его данным, это будет означать рост военных расходов до уровня времен холодной войны в 4% ВВП. Несмотря на то, что мировые затраты на оборону в прошлом году достигли $2,2 трлн, некоторые европейские страны только начали задумываться о перевооружении, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, огромные расходы будут сопровождаться «непростыми решениями», связанными с налогами, социальным обеспечением и государственными займами. «Это, вероятно, приведет к преобразованию оборонных компаний, государственных финансов и финансовых рынков», — указала аналитик агентства Дженнифер Уэлч.

Согласно ее информации, более слабым в экономическом плане странам Запада придется сделать «болезненный выбор между увеличением заимствований, сокращением расходов на другие статьи бюджета и повышением налогов». Однако определенные трудности в сфере государственных финансов ждут и экономику Соединенных Штатов.

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