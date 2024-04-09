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Украина может быть вынуждена ограничить сельское хозяйство для вступления в ЕС — Politico

12:00 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине придется наложить определенные ограничения на аграрный сектор для вступления в Евросоюз, если страны объединения продолжат ужесточать условия торговли с Киевом. Об этом сообщила газета Politico.

Издание отмечает, что обсуждаемые тарифы на импорт украинской сельхозпродукции необходимы для того, чтобы исправить «неравенство» в торговом балансе Украины и Евросоюза. «Мои поправки — в интересах Украины», — отметил польский депутат Европарламента Анджей Халицкий, который предложил ужесточить условия торговли с Киевом. По его словам, цель обсуждаемых ограничений заключается в том, чтобы защитить европейских фермеров от возросшей конкуренции, а не остановить полностью импорт товаров с Украины.

Чиновники в Киеве с этой оценкой не соглашаются, пишет Politico. Газета напоминает, что меры по либерализации торговли истекут в июне 2025 года, и после этого сторонам придется постепенно возвращаться к условиям, существовавшим до 2016 года, что означает ухудшение условий для Киева. «Нам нужно начать переговоры о вступлении [Украины в ЕС], но на реалистичных условиях», — указал Халицкий, имея в виду аграрный сектор. Однако, пишет Politico, может пройти много лет, прежде чем европейцам и украинцам удастся преодолеть разногласия по этому вопросу.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на неназванного европейского дипломата сообщило, что руководство Евросоюза достигло предварительного соглашения о тарифах на импорт украинской аграрной продукции, которая, как считают в блоке, дестабилизирует европейские сельскохозяйственные рынки.

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