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Боррель признал, что не знает, как платить за милитаризацию Евросоюза

13:32 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель признался, что не знает, как платить за наращивание военных возможностей Евросоюза, что не предусмотрено базовыми документами сообщества.

«Мы должны нарастить наши финансовые возможности [для производства оружия]. Я не знаю как, возможно путем займов», — сказал Боррель, выступая на конференции в Брюсселе. Он подчеркнул, что «не видит проблемы в том, чтобы найти способ обойти базовые документы Евросоюза», не предполагающие оборонных статей в бюджете ЕС, если это является «экзистенциальной потребностью для Евросоюза».

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