В 2024 г. в России предотвращено 27 терактов на объектах транспорта, ТЭК и ОПК — Бортников

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двадцать семь терактов пресечено в 2024 году в России на объектах транспорта, топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиях оборонной промышленности и объектах систем жизнеобеспечения. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, проводя заседание Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Противник активизировал деятельность по нанесению ущерба важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиям оборонной промышленности и объектам системы жизнеобеспечения. Органами власти и силовыми структурами принимаются меры к усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых регионов, — отметил Бортников. — В результате своевременных действий предотвращено 27 терактов на таких объектах».