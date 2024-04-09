Собянин: МСД соединят с Симферопольским и Варшавским шоссе в конце 2024 года
15:23 09.04.2024
Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД) будет соединено с Симферопольским и Варшавским шоссе уже в конце 2024 года. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в ходе формирования нового транспортного каркаса столицы строители подключают магистрали южного направления к Московскому скоростному диаметру. «В конце этого года мы должны прийти на Симферопольское шоссе и Варшавское, соединить их и таким образом, разгрузить вот эти две трассы, заявил глава города, осматривая место строительства. - И в конце 2025 года запланируем выйти с Московским скоростным диаметром на связку с Калужским шоссе, с Киевским и Минским, таким образом вобрав в себя целый ряд магистралей и серьезно разгрузив МКАД, и улучшив транспортную обеспеченность сотен тысяч жителей Москвы и Подмосковья».
По данным гендиректора компании-подрядчика «МИСК» Фарита Хайдарова, работы идут круглосуточно и в соответствии с графиком. Сейчас на объекте работают более 600 человек и 107 единиц техники.
Напомним, строительство новой трассы стартовало в июле 2019 года, сейчас строительная готовность объекта оценивается в 50%. В результате будет создана бессветофорная магистраль протяженностью 3,5 км, которая начинается в районе 32 км МКАД и дойдет до соединения со строящейся трассой «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» в районе улицы Новобутовской. По ходу движения предусмотрены съезды на федеральную трассу М2 «Крым» (Симферопольское шоссе) и Варшавское шоссе. Всего в рамках проекта построят 12,2 км дорог, в том числе семь искусственных сооружений общей протяженностью более 3 км.
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