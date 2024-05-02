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НОВОСТИ

Экономика Узбекистана удвоилась за последние годы — Мирзиёев

11:20 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика Узбекистана в минувшем году выросла на 6%, а за последние годы — почти вдвое, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев.

«За последние годы наша экономика выросла почти вдвое. По итогам прошлого года этот рост составил 6%», — сказал он, выступая на пленарной сессии третьего Ташкентского международного инвестиционного форума.

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