11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют необходимой инфраструктуры для оказания помощи раненым и их эвакуации с поля боя. Такое мнение в эфире YouTube-канала Our Country Our Choice выразил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Прежде всего, инфраструктура, необходимая для ведения боевых действий, то есть для снабжения, медицинского обеспечения [военных] и эвакуации [раненых], у ВСУ фактически отсутствует», — сказал он. Согласно утверждению Макгрегора, «тяжелораненых оставляют умирать на поле боя», а некоторые из них «вынуждены платить определенную сумму денег водителям машин скорой помощи, чтобы они действительно отвезли их куда-нибудь, где им окажут помощь».

Экс-советник Пентагона также указал на продолжающееся продвижение на фронте российских военных. «Вооруженные силы России наступают, и кажется, что полный крах украинского фронта — лишь вопрос времени», — считает Макгрегор. Он также отметил, что задержки поставок американского оружия на Украину могут привести к исчезновению этой страны.