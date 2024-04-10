Пять украинских БПЛА уничтожены за ночь над Брянской областью

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь пять беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи 10 апреля пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области», — сказали там.