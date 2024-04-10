Пять украинских БПЛА уничтожены за ночь над Брянской областью
09:00 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь пять беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи 10 апреля пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области», — сказали там.
НОВОСТИ
- 09:32 10.04.2024
- Россиянин приговорен к 9 годам за попытку поджога военного аэродрома в Липецке
- 09:20 10.04.2024
- Аномальные холода со среды придут в несколько регионов России — Вильфанд
- 09:05 10.04.2024
- За ночь в Оренбурге подтоплено 300 домовладений, еще 200 может подтопить в ближайшее время
- 23:10 09.04.2024
- ВСУ пустили в ход химическое оружие – отравляющее вещество адамсит - СМИ
- 21:00 09.04.2024
- Более 10 тыс домов подтоплено в Оренбургской области - МЧС
- 19:38 09.04.2024
- Кэмерон заявил о «прогрессе» по вопросу доступа к российским активам и передаче их Украине
- 18:50 09.04.2024
- В Молдавии осенью может пройти референдум о вступлении в ЕС
- 18:40 09.04.2024
- Удары ВСУ по российским нефтезаводам могут отразиться на мировой энергетике – глава Пентагона
- 17:40 09.04.2024
- В тюрьмах США вербуют мексиканцев и колумбийцев для отправки на Украину — СВР
- 17:12 09.04.2024
- Украину ждут мрачные перспективы на поле боя на фоне проблем с помощью от США — WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать