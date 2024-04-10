0
0
94
НОВОСТИ

Пять украинских БПЛА уничтожены за ночь над Брянской областью

09:00 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь пять беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи 10 апреля пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 10.04.2024
Россиянин приговорен к 9 годам за попытку поджога военного аэродрома в Липецке
0
59
09:20 10.04.2024
Аномальные холода со среды придут в несколько регионов России — Вильфанд
0
85
09:05 10.04.2024
За ночь в Оренбурге подтоплено 300 домовладений, еще 200 может подтопить в ближайшее время
0
116
23:10 09.04.2024
ВСУ пустили в ход химическое оружие – отравляющее вещество адамсит - СМИ
0
759
21:00 09.04.2024
Более 10 тыс домов подтоплено в Оренбургской области - МЧС
0
636
19:38 09.04.2024
Кэмерон заявил о «прогрессе» по вопросу доступа к российским активам и передаче их Украине
0
745
18:50 09.04.2024
В Молдавии осенью может пройти референдум о вступлении в ЕС
0
743
18:40 09.04.2024
Удары ВСУ по российским нефтезаводам могут отразиться на мировой энергетике – глава Пентагона
0
810
17:40 09.04.2024
В тюрьмах США вербуют мексиканцев и колумбийцев для отправки на Украину — СВР
0
804
17:12 09.04.2024
Украину ждут мрачные перспективы на поле боя на фоне проблем с помощью от США — WP
0
871

Возврат к списку