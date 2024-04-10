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За ночь в Оренбурге подтоплено 300 домовладений, еще 200 может подтопить в ближайшее время

09:05 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 300 домовладений подтоплено в Оренбурге за ночь, еще около 200 может быть подтоплено в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам первый замглавы города Алексей Кудинов.

«За одну ночь было подтоплено более 300 домовладений. Мы продолжаем оказывать помощь жителям Оренбурга, которые до настоящего момента не решались выехать. Таким образом, только за одну ночь было вывезено десять жителей. <…> [Число подтопленных] домов будет добавляться в геометрической прогрессии, в ближайшей перспективе, если прогноз сбудется, то еще около 200 частных домовладений будут подтоплены», — сказал Кудинов.

Вода затопила почти 2,9 тыс. жилых домов в Оренбургской области за прошедшие сутки, сообщили ТАСС в оперативных службах.

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