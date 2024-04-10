Сбер предложил три задачи для участников хакатона «Лидеры цифровой трансформации»

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Сбер стал партнером масштабного международного хакатона «Лидеры цифровой трансформации» и предложил его участникам три задачи.

В первой задаче нужно разработать мультимодальную предиктивную ML-модель для рекомендации продуктов банка, которая позволит прогнозировать выдачу продуктов в следующем месяце. Для решения задачи необходимо использовать библиотеку PyTorch-LifeStream. Умение предсказывать склонность клиентов к тем или иным покупкам повышает качество рекомендаций и увеличивает конверсию в покупку.

Вторая задача – создать low-code-сервис для распределения расходов/доходов по заданным правилам с гибким набором производственных аналитик, логикой и формулами расчета. Управленческий анализ прибыли – один из важнейших инструментов оценки эффективности деятельности диверсифицированных компаний. Low-code-инструмент для быстрой настройки вариантов распределения расходов и расчета эффективности позволяет оптимизировать траты, повысить скорость принятия решений и управлять стоимостью продуктов компании.

Наконец, третьей задачей станет разработка рекомендательного сервиса для помощи туристам с инвалидностью. Он призван помогать в составлении безбарьерных маршрутов по заданным достопримечательностям, в том числе подбирать доступные точки общественного питания, сувенирные магазины, социальные объекты, интересные места и т.д. В решение также должен быть интегрирован аудиогид, использующий в качестве базы знаний информацию, размещенную на туристическом портале Волгоградской области. Этот трек проводится совместно с администрацией региона.

В хакатоне могут принять участие ИТ-специалисты старше 18 лет, для этого нужно подать заявку на сайте проекта Агентства инноваций до 5 июня. Финал пройдет в рамках масштабного молодежного технологического фестиваля «Лидеры цифровой трансформации» 28-29 июня в кластере «Ломоносов».

Конкурс «Лидеры цифровой трансформации» проводится с 2019 года. За 5 лет в нем приняло участие более 30 тысяч человек и более 3 тысяч команд. Конкурсанты разработали более 1,7 тыс. решений и создали более 60 стартапов. Общий премиальный фонд за весь период реализации составил 96,5 млн руб.