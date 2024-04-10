Пашинян заявил, что руководство Нагорного Карабаха хотело взять власть в Армении

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что руководство Нагорного Карабаха после выхода из непризнанной республики намеревалось в сентябре–октябре 2023 года взять власть в Армении.

«Сегодня у нас есть материалы, которые показывают, каков [был] их план. Они заявляли, что, если здесь (в Нагорном Карабахе — прим. ТАСС) не получается, мы пойдем и возьмем власть в Армении», — сказал он в парламенте.