Немецкая промышленность вряд ли восстановится от энергетического кризиса — глава RWE

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Немецкая промышленность вряд ли восстановится до уровня, существовавшего до конфликта на Украине, поскольку высокие цены на импортируемый сжиженный природный газ (СПГ) поставили крупнейшую экономику Европы в «невыгодное положение». Об этом заявил глава одной из ведущих энергетических компаний Германии RWE Маркус Креббер.

«Цены на газ в континентальной Европе, особенно в Германии, сейчас в структурном отношении выше, потому что мы в конечном счете зависим от импорта СПГ», — приводит слова Креббера газета Financial Times. «Германская индустрия в данном случае проигрывает», — отметил он.