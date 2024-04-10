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НОВОСТИ

Удары Украины по военным целям в РФ за пределами зоны СВО законны, утверждает Столтенберг

17:00 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что нанесение Украиной ударов по военным целям за пределами зоны СВО законно.

«Это часть права Украины на самооборону — наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны (под этой формулировкой в НАТО всегда подразумевается территория Украины в границах 1991 года — прим.ТАСС), поскольку Россия использует столько различных военных средств для ударов по Украине», — сказал Столтенберг на пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом.

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