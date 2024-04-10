Урну с прахом Ширвиндта захоронят 14 апреля на Новодевичьем кладбище
17:12 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Урну с прахом народного артиста РСФСР, президента Театра сатиры Александра Ширвиндта захоронят 14 апреля на Новодевичьем кладбище, церемония пройдет в кругу родных и сотрудников театра, сообщили ТАСС в пресс-службе Театра сатиры.
«Похороны народного артиста России Александра Анатольевича Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище после полудня. По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра», — сказала собеседница агентства.
Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Ранее сообщалось, что после кремации артиста похоронят на Новодевичьем кладбище. Источник, близкий к семье артиста, подтвердил ТАСС, что Ширвиндт был кремирован. Собеседник агентства не уточнил точной даты кремации.
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