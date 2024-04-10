Как и в ситуации с атомным оружием, ИИ ставит вопрос экзистенциальной угрозы - Замглавы ЕК
18:25 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Искусственный интеллект по потенциалу влияния на развитие человечества сопоставим с ядерным оружием, эта технология как открывает возможности, так и несет огромные риски. Такое мнение выразила замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер, выступая в Американском институте предпринимательства.
«Как и в ситуации с атомным оружием, ИИ ставит вопрос экзистенциальной угрозы», — подчеркнула она. «Искусственный интеллект не ограничен никакой сферой деятельности. Он может применяться везде, для любых нужд, и несет огромный потенциал для изменений. Это можно привести нас к изменению самих принципов существования общества. Полагаю, что применять такую технологию можно только если веришь, что она будет действительно служить людям», — сказала Вестагер.
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