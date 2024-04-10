Как и в ситуации с атомным оружием, ИИ ставит вопрос экзистенциальной угрозы - Замглавы ЕК

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Искусственный интеллект по потенциалу влияния на развитие человечества сопоставим с ядерным оружием, эта технология как открывает возможности, так и несет огромные риски. Такое мнение выразила замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер, выступая в Американском институте предпринимательства.

«Как и в ситуации с атомным оружием, ИИ ставит вопрос экзистенциальной угрозы», — подчеркнула она. «Искусственный интеллект не ограничен никакой сферой деятельности. Он может применяться везде, для любых нужд, и несет огромный потенциал для изменений. Это можно привести нас к изменению самих принципов существования общества. Полагаю, что применять такую технологию можно только если веришь, что она будет действительно служить людям», — сказала Вестагер.