Швейцария определилась с датами проведения конференции по Украине - СМИ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конференция по Украине состоится 15–16 июня в Бюргенштоке (полукантон Нидвальден) в центральной Швейцарии. Об этом сообщила швейцарская телекомпания RTS со ссылкой на правительство страны — Федеральный совет.

В свою очередь информационный портал Swissinfo привел цитату из заявления, согласно которой конференция ставит целью выработать «конкретную дорожную карту для участия России в мирном процессе».

Комментируя инициативу конференции, посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил в интервью газете Sonntags Zeitung, что в нынешнем виде она обречена на провал. В первую очередь это связано с желанием навязать «формулу мира», «которая является набором ультиматумов в адрес России». Он также пояснил, что в отсутствие РФ «мирный саммит» будет означать лишь очередной раунд бесплодных консультаций.