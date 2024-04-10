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Европарламент утвердил новый Пакт ЕС, ужесточающий миграционные правила

20:05 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент проголосовал на мини-сессии в Брюсселе в поддержку Пакта ЕС о миграции и предоставлении убежища, который включает ужесточение всех миграционных норм Евросоюза, передает корр. ТАСС.

Этот обширный свод реформ, разрабатываемый с 2015 года, вводит, в частности, принципы создания на границе фильтрационных лагерей для мигрантов, которые не имеют очевидных прав на предоставление убежища, чтобы упростить их последующую высылку за пределы ЕС. Пакт также упрощает порядок высылки из европейских стран всех остальных лиц, которым отказано в убежище или виде на жительство. Кроме того, вводится обязательный принцип квотного расселения мигрантов по странам Евросоюза, однако их число богатые страны ЕС могут сократить, внося пеню в бюджет ЕС за каждого не принятого мигранта. Доходы от этих мер должны быть направлены на оборудование границ ЕС и миграционных лагерей.

Теперь этот пакет документов должен быть окончательно утвержден квалифицированным большинством голосов в Совете ЕС, после чего Еврокомиссия представит дорожную карту реализации этих реформ на практике.

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