Байден пообещал отправить японского астронавта на Луну

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два японских астронавта примут участие в американских космических миссиях, один из них побывает на естественном спутнике Земли, заявил в среду президент США Джо Байден.

"Два японских астронавта присоединятся к будущим американским миссиям, один из них станет первым в истории не американцем, который совершит посадку на Луне", - сказал Байден, выступая с премьером Японии Фумио Кисидой на пресс-конференции в Белом доме.