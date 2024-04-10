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Байден пообещал отправить японского астронавта на Луну

21:15 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два японских астронавта примут участие в американских космических миссиях, один из них побывает на естественном спутнике Земли, заявил в среду президент США Джо Байден.

"Два японских астронавта присоединятся к будущим американским миссиям, один из них станет первым в истории не американцем, который совершит посадку на Луне", - сказал Байден, выступая с премьером Японии Фумио Кисидой на пресс-конференции в Белом доме.

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