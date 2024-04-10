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Орбан: Миграционный пакт — еще один гвоздь в крышку гроба Европейского союза

23:05 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Венгрии выступает против политики Евросоюза в области миграции и не поддержит новый Миграционный пакт ЕС. Это подтвердил премьер-министр страны Виктор Орбан, комментируя принятие Европарламентом свода норм и правил по вопросам миграции и предоставления убежища.

«Миграционный пакт — еще один гвоздь в крышку гроба Европейского союза. Единства больше нет, безопасных границ больше не существует. Венгрия никогда не поддастся массовому миграционному безумию! Нам нужны перемены в Брюсселе, чтобы остановить миграцию», — написал Орбан на своей странице в социальной сети Х.

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