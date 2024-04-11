Трамп не изменил позицию по помощи Киеву после разговора с Кэмероном — CNN

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп не поменял свою позицию относительно предоставления финансовой помощи Киеву после разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к экс-лидеру США.

По их данным, «нет никаких признаков» того, что политик изменил свою точку зрения. При этом некоторые сторонники Трампа, поддерживающие оказание помощи Украине, выразили «сдержанный оптимизм» после встречи Трампа с Кэмероном, передает телеканал.

Ранее Кэмерон заявил в интервью газете The Washington Post, что во время встречи с бывшим американским президентом Дональдом Трампом пытался убедить его в необходимости выделения помощи Украине для сохранения сильной позиции США по отношению к Китаю и России.

Трамп ранее предложил американской администрации в качестве варианта предоставлять помощь Украине в виде кредитов. Он выразил недоумение, почему США должны «просто передавать деньги Украине».