Трамп не изменил позицию по помощи Киеву после разговора с Кэмероном — CNN
15:00 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент США Дональд Трамп не поменял свою позицию относительно предоставления финансовой помощи Киеву после разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к экс-лидеру США.
По их данным, «нет никаких признаков» того, что политик изменил свою точку зрения. При этом некоторые сторонники Трампа, поддерживающие оказание помощи Украине, выразили «сдержанный оптимизм» после встречи Трампа с Кэмероном, передает телеканал.
Ранее Кэмерон заявил в интервью газете The Washington Post, что во время встречи с бывшим американским президентом Дональдом Трампом пытался убедить его в необходимости выделения помощи Украине для сохранения сильной позиции США по отношению к Китаю и России.
Трамп ранее предложил американской администрации в качестве варианта предоставлять помощь Украине в виде кредитов. Он выразил недоумение, почему США должны «просто передавать деньги Украине».
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