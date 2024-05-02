Минобороны РФ сообщило об освобождении села Бердычи в ДНР

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили село Бердычи Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи Донецкой Народной Республики, а также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.