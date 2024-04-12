США предложили выпустить долговые обязательства для финансирования Украины — FT

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон предложил выпустить долгосрочные долговые обязательства на многие миллиарды долларов для финансирования Украины под будущие доходы от инвестирования замороженных на Западе российских активов. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Мы находимся на этапе, когда нам следует изучить все возможные пути, чтобы максимизировать [выгоду] от обездвиженных резервов для Украины», — приводит издание слова Далипа Сингха, заместителя советника по национальной безопасности США, курирующего международные экономические вопросы. «Мы не можем ждать вечно», — добавил он.

Инициатива США, решение по которой может быть принято на саммите G7 в июне в Италии, будет включать предложение о выпуске «облигаций или кредитных обязательств», уточнил Сингх. Это предложение обсудят на следующей неделе министры финансов G7 в кулуарах весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.