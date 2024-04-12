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НОВОСТИ

В Кремле не чувствуют готовность Украины к переговорам — Песков

14:00 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал неготовность Киева к переговорам по урегулированию.

«Нет, не чувствуют [готовности к переговорам]», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

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