Стамбульский договор может быть основой диалога, но с новыми реалиями — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Готовившийся в марте 2022 года стамбульский договор может быть базисом для переговоров по Украине, но за 2 года появился ряд новых реалий, отметил в общении с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это (возвращение к переговорам — прим. ТАСС) возможно только в форме диалога, готовность к диалогу, готовность к переговорам была вчера подтверждена президентом [РФ Владимиром Путиным], — отметил представитель Кремля. — Как правило, переговоры все равно опираются на что-то. Говорилось, что в том числе можно опираться и на тот документ (стамбульский договор — прим. ТАСС), но, естественно, с тех пор за 2 года произошло много изменений. У нас в конституции записаны новые субъекты, чего не было 2 года назад. Поэтому, действительно, есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться, но в то же время это (стамбульский договор — прим. ТАСС) могло бы быть неким базисом для начала переговоров».