В создании российской космической станции готова принять участие Белоруссия

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия готова принять участие в создании российской космической станции. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил на встрече в Кремле с российским коллегой Владимиром Путиным и космонавтами.



«Своя будет космическая станция, [ракета-носитель] „Ангара“ все-таки затащит туда это оборудование <…>. Мы готовы вместе приложиться, насколько мы можем, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать», — сказал он.



