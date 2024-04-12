В создании российской космической станции готова принять участие Белоруссия
19:30 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Своя будет космическая станция, [ракета-носитель] „Ангара“ все-таки затащит туда это оборудование <…>. Мы готовы вместе приложиться, насколько мы можем, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать», — сказал он.
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