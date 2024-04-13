Белгородскую область за сутки ВСУ атаковали с помощью около 20 БПЛА

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали Белгородскую область с помощью порядка 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в Белгороде ранения получили три человека, в регионе повреждены порядка десяти честных домов. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.