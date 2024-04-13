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НОВОСТИ

Белгородскую область за сутки ВСУ атаковали с помощью около 20 БПЛА

11:30 13.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали Белгородскую область с помощью порядка 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в Белгороде ранения получили три человека, в регионе повреждены порядка десяти честных домов. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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